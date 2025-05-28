28.05.2025
Смотреть онлайн На Хуин Канг - Хи Рае Им 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: На Хуин Канг — Хи Рае Им . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - На Хуин Канг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - На Хуин Канг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - На Хуин Канг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - На Хуин Канг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - На Хуин Канг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - На Хуин Канг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
44%
61%
Реализация брейк - пойнтов
43%
67%
