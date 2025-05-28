28.05.2025
Смотреть онлайн Хикару Сато - Я-Хсуан Ли 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Хикару Сато — Я-Хсуан Ли . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(6:3, 6:7, 4:6)
(6:3, 6:7, 4:6)
1 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Хикару Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Хикару Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хикару Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
5
10
Выигрыш первой подачи
62%
63%
Реализация брейк - пойнтов
38%
40%
Комментарии к матчу