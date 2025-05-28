Текстовая трансляция

Гейм 1 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Хикару Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Хикару Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Хикару Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 21 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 23 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 27 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 28 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 30 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 31 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40