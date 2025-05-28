28.05.2025
Смотреть онлайн Xirui Han - Юттана Чароенфон 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Xirui Han — Юттана Чароенфон . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(7:6, 4:6, 2:6)
1 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Xirui Han - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Xirui Han - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Xirui Han - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Xirui Han - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Xirui Han - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 31 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
72%
73%
Реализация брейк - пойнтов
21%
86%
Комментарии к матчу