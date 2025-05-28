28.05.2025
Смотреть онлайн Тайо Яманака - Йи Вей Чжан 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Тайо Яманака — Йи Вей Чжан . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Йи Вей Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Тайо Яманака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Йи Вей Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Йи Вей Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Тайо Яманака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
79%
44%
Реализация брейк - пойнтов
86%
100%
Комментарии к матчу