28.05.2025
Смотреть онлайн Kai-I Wang - Чен Донг 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Kai-I Wang — Чен Донг . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(0:6, 5:7)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Чен Донг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Kai-I Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Kai-I Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kai-I Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kai-I Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kai-I Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Kai-I Wang
Чен Донг
0 побед
1 победа
0%
100%
04.06.2025
Чен Донг
2:0
Kai-I Wang
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
49%
69%
Реализация брейк - пойнтов
100%
86%
Комментарии к матчу