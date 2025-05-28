Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Ян Бай - Yue Xia 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Ян БайYue Xia . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Luan
Ян Бай
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
28 мая 2025
Yue Xia
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yue Xia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yue Xia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yue Xia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Yue Xia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Yue Xia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
5
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
88%
48%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
