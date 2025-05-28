28.05.2025
Смотреть онлайн Ник Чаппелл - Шунсукэ Накагава 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Ник Чаппелл — Шунсукэ Накагава . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:4, 0:6, 4:6)
1 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ник Чаппелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ник Чаппелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ник Чаппелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Ник Чаппелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Ник Чаппелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
67%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
