28.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Павит Сорнлаксуп — Юсукэ Кусухара . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:49 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(7:6, 5:4)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
72%
73%
Реализация брейк - пойнтов
0%
0%
