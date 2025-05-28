28.05.2025
Смотреть онлайн Chen/Zou - Ванг Д / Янг Т-Х 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Chen/Zou — Ванг Д / Янг Т-Х . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan WD
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ванг Д / Янг Т-Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Chen/Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ванг Д / Янг Т-Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ванг Д / Янг Т-Х - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ванг Д / Янг Т-Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Chen/Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ванг Д / Янг Т-Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Chen/Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ванг Д / Янг Т-Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ванг Д / Янг Т-Х - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Chen/Zou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ванг Д / Янг Т-Х - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ванг Д / Янг Т-Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ванг Д / Янг Т-Х - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Chen/Zou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ванг Д / Янг Т-Х - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ванг Д / Янг Т-Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
42%
46%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
Комментарии к матчу