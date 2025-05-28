28.05.2025
Смотреть онлайн Jeamoon Lee - Эван Чжу 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Jeamoon Lee — Эван Чжу . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:3, 3:6, 7:5)
2 : 1
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Jeamoon Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Jeamoon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Jeamoon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Эван Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Jeamoon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Jeamoon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Jeamoon Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Jeamoon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
9
Выигрыш первой подачи
63%
68%
Реализация брейк - пойнтов
38%
50%
