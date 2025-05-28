28.05.2025
Смотреть онлайн Chan-Yeong Oh - Коусуке Огура 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Chan-Yeong Oh — Коусуке Огура . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(4:6, 6:2, 6:3)
2 : 1
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Kosuke Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kosuke Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kosuke Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
67%
72%
Реализация брейк - пойнтов
31%
60%
