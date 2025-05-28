28.05.2025
Смотреть онлайн Санхуи Шин - Sungbeen Sim 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Санхуи Шин — Sungbeen Sim . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
69%
55%
Реализация брейк - пойнтов
45%
67%
Комментарии к матчу