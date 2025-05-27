27.05.2025
Смотреть онлайн Kim/Roh - Лее/Шин 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Kim/Roh — Лее/Шин . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лее/Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kim/Roh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Kim/Roh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лее/Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лее/Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kim/Roh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лее/Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лее/Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Kim/Roh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Лее/Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Kim/Roh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
84%
71%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу