27.05.2025
Смотреть онлайн Lee/Mochizuki - Sornlaksup/Suksumrarn 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Lee/Mochizuki — Sornlaksup/Suksumrarn . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Завершен
(4:6, 2:6)
(4:6, 2:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lee/Mochizuki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Lee/Mochizuki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Lee/Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Lee/Mochizuki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Sornlaksup/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Sornlaksup/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Lee/Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Sornlaksup/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Lee/Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Sornlaksup/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Sornlaksup/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
48%
73%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу