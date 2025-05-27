27.05.2025
Смотреть онлайн Junhyeon Lee/Nam - Kim/Bi Lee 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Junhyeon Lee/Nam — Kim/Bi Lee . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kim/Bi Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kim/Bi Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Junhyeon Lee/Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Junhyeon Lee/Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kim/Bi Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kim/Bi Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kim/Bi Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Junhyeon Lee/Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Junhyeon Lee/Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Junhyeon Lee/Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
70%
50%
Реализация брейк - пойнтов
62%
12%
Комментарии к матчу