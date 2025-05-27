Смотреть онлайн Junhyeon Lee/Nam - Kim/Bi Lee 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Junhyeon Lee/Nam — Kim/Bi Lee . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .