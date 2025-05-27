27.05.2025
Смотреть онлайн Chanta/Han - Kikuchi/Masabayashi 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Chanta/Han — Kikuchi/Masabayashi . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:39 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kikuchi/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Chanta/Han - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kikuchi/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Chanta/Han - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kikuchi/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Chanta/Han - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kikuchi/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Chanta/Han - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
63%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
Комментарии к матчу