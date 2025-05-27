Смотреть онлайн Чунг Х / Йеонг Й - Shin/Sim 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Чунг Х / Йеонг Й — Shin/Sim . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .