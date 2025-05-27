27.05.2025
Смотреть онлайн Чунг Х / Йеонг Й - Shin/Sim 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Чунг Х / Йеонг Й — Shin/Sim . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Завершен
(7:6, 6:7, 0:1)
1 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Shin/Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Чунг Х / Йеонг Й - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Shin/Sim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Чунг Х / Йеонг Й - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Чунг Х / Йеонг Й - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Чунг Х / Йеонг Й - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Чунг Х / Йеонг Й - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Shin/Sim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Чунг Х / Йеонг Й - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Чунг Х / Йеонг Й - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Shin/Sim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Чунг Х / Йеонг Й - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Shin/Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Чунг Х / Йеонг Й - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Чунг Х / Йеонг Й - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Чунг Х / Йеонг Й - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Shin/Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Чунг Х / Йеонг Й - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
67%
69%
Реализация брейк - пойнтов
43%
60%
