27.05.2025
МСК
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kono/Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ann/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ann/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ann/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ann/Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ann/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ann/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ann/Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Kono/Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Kono/Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Kono/Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ann/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Kono/Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
62%
73%
Реализация брейк - пойнтов
22%
50%
