27.05.2025
Смотреть онлайн Джейк Делани/Джезе Делани - Kwon/Park 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Джейк Делани/Джезе Делани — Kwon/Park . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kwon/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Kwon/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Kwon/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Kwon/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kwon/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
65%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
