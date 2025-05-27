Текстовая трансляция

Гейм 1 - Lee T-W / Moon J-H - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Lee T-W / Moon J-H - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Lee T-W / Moon J-H - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Lee T-W / Moon J-H - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Lee T-W / Moon J-H - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Lee T-W / Moon J-H - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40