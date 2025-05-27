27.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Lee T-W / Moon J-H — Jeong/Oh . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu WD
Завершен
(5:7, 1:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lee T-W / Moon J-H - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Lee T-W / Moon J-H - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Lee T-W / Moon J-H - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Lee T-W / Moon J-H - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Lee T-W / Moon J-H - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Lee T-W / Moon J-H - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
46%
62%
Реализация брейк - пойнтов
60%
67%
