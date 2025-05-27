27.05.2025
Смотреть онлайн Im/Park - Бакк/Лее 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Im/Park — Бакк/Лее . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Im/Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Im/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Im/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Im/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Бакк/Лее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Im/Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Im/Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Im/Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Im/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
51%
70%
Реализация брейк - пойнтов
22%
33%
Комментарии к матчу