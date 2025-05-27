27.05.2025
Смотреть онлайн Ан/Ким - Рина Саиго/Юкина Саиго 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Ан/Ким — Рина Саиго/Юкина Саиго . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 08:09 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu WD
Завершен
(1:6, 2:5)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ан/Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ан/Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ан/Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
38%
94%
Реализация брейк - пойнтов
100%
71%
