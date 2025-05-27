Смотреть онлайн На-Лае Хан/Kim - Sato/Yoshimoto 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: На-Лае Хан/Kim — Sato/Yoshimoto . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:56 по московскому времени .