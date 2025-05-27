27.05.2025
Смотреть онлайн На-Лае Хан/Kim - Sato/Yoshimoto 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: На-Лае Хан/Kim — Sato/Yoshimoto . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:56 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu WD
Завершен
(3:6, 7:6, 1:0)
(3:6, 7:6, 1:0)
2 : 1
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sato/Yoshimoto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - На-Лае Хан/Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Sato/Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Sato/Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Sato/Yoshimoto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Sato/Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Sato/Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Sato/Yoshimoto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - На-Лае Хан/Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Sato/Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Sato/Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Sato/Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - На-Лае Хан/Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Sato/Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Sato/Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
73%
69%
Реализация брейк - пойнтов
60%
57%
Комментарии к матчу