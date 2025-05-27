27.05.2025
Смотреть онлайн Ким/Ку - Yeong Won Чон/Еунхье Ли 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Ким/Ку — Yeong Won Чон/Еунхье Ли . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu WD
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Yeong Won Чон/Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yeong Won Чон/Еунхье Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Yeong Won Чон/Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Yeong Won Чон/Еунхье Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Yeong Won Чон/Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ким/Ку - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Yeong Won Чон/Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Yeong Won Чон/Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
63%
58%
Реализация брейк - пойнтов
62%
40%
Комментарии к матчу