Смотреть онлайн Ким/Ку - Yeong Won Чон/Еунхье Ли 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Ким/Ку — Yeong Won Чон/Еунхье Ли . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .