27.05.2025
Смотреть онлайн Barry/Sato - Kang H / OH C-Y 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Barry/Sato — Kang H / OH C-Y . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu WD
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Barry/Sato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Barry/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Barry/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Barry/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Barry/Sato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Barry/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Barry/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
61%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу