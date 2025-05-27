27.05.2025
Смотреть онлайн Анастасия Гречкина - Юиди Янг 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Анастасия Гречкина — Юиди Янг . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 09:58 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
48%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
Комментарии к матчу