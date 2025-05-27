27.05.2025
Смотреть онлайн Yutong Xie - Камонван Йодпетч 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Yutong Xie — Камонван Йодпетч . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yutong Xie - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Yutong Xie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yutong Xie - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
65%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
