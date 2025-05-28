28.05.2025
Смотреть онлайн Юй Сун Пак - Вообин Шин 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Юй Сун Пак — Вообин Шин . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(7:5, 3:6, 6:0)
2 : 1
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Вообин Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Вообин Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
64%
58%
Реализация брейк - пойнтов
73%
55%
