28.05.2025
Джеун Джун Ким - Томоширо Масабаяси
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Джеун Джун Ким — Томоширо Масабаяси . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джеун Джун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
51%
69%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
