27.05.2025
Смотреть онлайн Ви/Лее - Дабин Ким/Со-Ра Ли 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Ви/Лее — Дабин Ким/Со-Ра Ли . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu WD
Завершен
(3:6, 6:2, 1:0)
2 : 1
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дабин Ким/Со-Ра Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Дабин Ким/Со-Ра Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ви/Лее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Дабин Ким/Со-Ра Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ви/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Дабин Ким/Со-Ра Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Дабин Ким/Со-Ра Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дабин Ким/Со-Ра Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Ви/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ви/Лее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Дабин Ким/Со-Ра Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ви/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дабин Ким/Со-Ра Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ви/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
67%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
30%
Комментарии к матчу