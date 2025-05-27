27.05.2025
Смотреть онлайн Choi/Katsumi - Jang/Rio Tsuda 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Choi/Katsumi — Jang/Rio Tsuda . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 08:49 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu WD
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Choi/Katsumi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Jang/Rio Tsuda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Choi/Katsumi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jang/Rio Tsuda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Choi/Katsumi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Choi/Katsumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Choi/Katsumi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Jang/Rio Tsuda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Choi/Katsumi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Jang/Rio Tsuda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Choi/Katsumi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Choi/Katsumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Jang/Rio Tsuda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Jang/Rio Tsuda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Choi/Katsumi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Jang/Rio Tsuda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Choi/Katsumi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Choi/Katsumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Jang/Rio Tsuda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Jang/Rio Tsuda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Choi/Katsumi - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
64%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
