28.05.2025
Смотреть онлайн Вишая Тронгчароенчаикул - Сора Фукуда 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Вишая Тронгчароенчаикул — Сора Фукуда . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:3, 3:0)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
79%
55%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
Комментарии к матчу