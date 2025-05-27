27.05.2025
Смотреть онлайн Юки Мочизуки - Yong Joon Park 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Юки Мочизуки — Yong Joon Park . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:7, 6:2, 6:3)
(6:7, 6:2, 6:3)
2 : 1
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Yong Joon Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Yong Joon Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yong Joon Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Юки Мочизуки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
10
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
74%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу