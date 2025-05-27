27.05.2025
Смотреть онлайн Дайсуке Сумизава - Киан Сун 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Дайсуке Сумизава — Киан Сун . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Киан Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
70%
64%
Реализация брейк - пойнтов
62%
67%
Комментарии к матчу