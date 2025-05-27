27.05.2025
Смотреть онлайн Яойие Зенг - Xing Dao Chen 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Яойие Зенг — Xing Dao Chen . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(5:7, 6:3, 6:2)
(5:7, 6:3, 6:2)
2 : 1
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Xing Dao Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Xing Dao Chen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Xing Dao Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
12
3
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
79%
69%
Реализация брейк - пойнтов
36%
40%
Комментарии к матчу