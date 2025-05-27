27.05.2025
Смотреть онлайн Юйкван Цин - Ханьи Лиу 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Юйкван Цин — Ханьи Лиу . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(2:6, 6:3, 5:5)
1 : 1
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юйкван Цин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ханьи Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ханьи Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юйкван Цин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Ханьи Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Ханьи Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Ханьи Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Юйкван Цин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
5
11
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
71%
78%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
