27.05.2025
Смотреть онлайн Чанджун Ким - Donghyun Hwang 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Чанджун Ким — Donghyun Hwang . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(4:6, 6:3, 6:4)
2 : 1
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Donghyun Hwang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Чанджун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Donghyun Hwang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Donghyun Hwang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Donghyun Hwang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Donghyun Hwang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Чанджун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Donghyun Hwang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Donghyun Hwang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Чанджун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Чанджун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Чанджун Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Donghyun Hwang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Donghyun Hwang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Donghyun Hwang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Чанджун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Чанджун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Donghyun Hwang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Donghyun Hwang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Donghyun Hwang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
0
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
72%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
56%
