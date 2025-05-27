27.05.2025
Смотреть онлайн Zhengyu Sun - Мицуки Вэй Кан Леонг 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Zhengyu Sun — Мицуки Вэй Кан Леонг . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(1:6, 2:6)
(1:6, 2:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
33%
91%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу