Текстовая трансляция

Гейм 1 - Yeonsu Jeong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Yeonsu Jeong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Yeonsu Jeong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Yeonsu Jeong - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 11 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Yeonsu Jeong - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40