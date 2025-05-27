27.05.2025
Смотреть онлайн Yeonsu Jeong - Дук Хее Ли 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Yeonsu Jeong — Дук Хее Ли . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(4:6, 1:6)
(4:6, 1:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yeonsu Jeong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Yeonsu Jeong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yeonsu Jeong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yeonsu Jeong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Yeonsu Jeong - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
42%
61%
Реализация брейк - пойнтов
60%
46%
Комментарии к матчу