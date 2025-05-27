27.05.2025
Смотреть онлайн Джей Дилан Хара Фриенд - Хикару Сираиси 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Джей Дилан Хара Фриенд — Хикару Сираиси . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:3, 7:6)
(6:3, 7:6)
2 : 0
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jay D H Friend - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Jay D H Friend - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
75%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
Комментарии к матчу