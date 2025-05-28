28.05.2025
Смотреть онлайн Minjong Park - Цзи Сун Нам 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Minjong Park — Цзи Сун Нам . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:44 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:7, 2:2)
0 : 1
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jisung Nam - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Minjong Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Minjong Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Minjong Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
51%
59%
Реализация брейк - пойнтов
75%
23%
