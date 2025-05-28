28.05.2025
Смотреть онлайн Джейк Делани - Танапет Чанта 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Джейк Делани — Танапет Чанта . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:1, 6:7, 1:6)
1 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Танапет Чанта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
2
Двойные ошибки
7
13
Выигрыш первой подачи
82%
70%
Реализация брейк - пойнтов
27%
43%
