28.05.2025
Смотреть онлайн Юнжи Ох - Карол Янгсух Ли 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Юнжи Ох — Карол Янгсух Ли . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Юнжи Ох - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Юнжи Ох - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Юнжи Ох - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
33%
65%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
Комментарии к матчу