27.05.2025
Смотреть онлайн Йе Еун Ким - Юнжи Ли 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Йе Еун Ким — Юнжи Ли . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(4:6, 1:6)
(4:6, 1:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йе Еун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Eunji Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Йе Еун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Eunji Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Йе Еун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Йе Еун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Eunji Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Eunji Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Eunji Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Eunji Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Eunji Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Eunji Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Eunji Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Eunji Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Eunji Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Йе Еун Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Eunji Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
39%
54%
Реализация брейк - пойнтов
50%
75%
Комментарии к матчу