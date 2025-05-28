28.05.2025
Смотреть онлайн БоЯнг Джеонг - Он Ю Чой 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: БоЯнг Джеонг — Он Ю Чой . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(1:5)
(1:5)
0 : 1
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
43%
60%
Реализация брейк - пойнтов
25%
43%
