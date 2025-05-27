27.05.2025
Смотреть онлайн Нанари Катсуми - Рина Сайго 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Нанари Катсуми — Рина Сайго . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Нанари Катсуми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Нанари Катсуми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Нанари Катсуми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Нанари Катсуми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Нанари Катсуми - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Нанари Катсуми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Нанари Катсуми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
53%
53%
Реализация брейк - пойнтов
31%
54%
