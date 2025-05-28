28.05.2025
Смотреть онлайн Гауль Джанг - Моник Барри 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Гауль Джанг — Моник Барри . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Гауль Джанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Моник Барри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
76%
47%
Реализация брейк - пойнтов
60%
43%
