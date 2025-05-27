27.05.2025
Смотреть онлайн Yujin Kim - Хвивон Ви 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Yujin Kim — Хвивон Ви . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хвивон Ви - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хвивон Ви - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Хвивон Ви - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Хвивон Ви - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Yujin Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хвивон Ви - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Хвивон Ви - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
67%
48%
Реализация брейк - пойнтов
67%
75%
Комментарии к матчу