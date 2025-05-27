Смотреть онлайн Yujin Kim - Хвивон Ви 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Yujin Kim — Хвивон Ви . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .