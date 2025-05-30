30.05.2025
Смотреть онлайн Петра Седлакова - Адела Полаковича 30.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Петра Седлакова — Адела Полаковича . Начало встречи 30 мая 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 7.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 7
UTR Pro Trnava Women
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
30 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
45%
50%
Реализация брейк - пойнтов
43%
62%
Комментарии к матчу