Гейм 1 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 13 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Адела Полаковича - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0