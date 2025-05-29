29.05.2025
Смотреть онлайн Виктория Храмцова - Адела Полаковича 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Виктория Храмцова — Адела Полаковича . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:35 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 8.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 8
UTR Pro Trnava Women
Завершен
(6:3, 2:6, 6:1)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Адела Полаковича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Адела Полаковича - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Адела Полаковича - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Виктория Храмцова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
57%
54%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
Комментарии к матчу